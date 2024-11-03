Zehir tacirlerine dev darbe! 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.Gerçekleştirilen x-ray taramasında, söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine narkotik köpeklerden de faydalanılarak arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3 ton 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyonda şüpheliler de tespit edilerek gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.