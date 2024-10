Özel harekat polisine saldıran pompacı suç makinası çıktı

Avukat Sedat Korkmaz, olayın arka planını SABAH'a anlattı. İstasyon çalışanlarının polis memuruna yönelik saldırısının, plakasız motosiklete akaryakıt vermek istememesinden kaynaklandığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.Özel harekat polisinin motosikletinin satılık olmadığını söylemesine rağmen, çalışan Cihan Ali Ceylan'ın ısrarlı ve küfürlü tavırlarına devam ettiğini, uyarılara rağmen polis memuruna yumruk attıktan sonra istasyonun yanına götürülüp dört kişiyle birlikte darp edildiği belirlendi. Bilgi almak için istasyona gelen özel hareket polislerine yönelik olarak "Sizde mi dayak yemeye geldiniz" diyerek küfürler eden petrol istasyon çalışanı Cihan Ali Ceylan'ın hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve ardından çıkan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen FETÖ mensuplarının algı operasyonuna girişti. Akaryakıt istasyonunda çıkan arbedenin, çalışanların plakasız motosiklete akaryakıt vermek istemediğinden çıktığı iddiasının da yalan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olay sırasında ilk olarak özel harekat polisine saldıran kişinin petrol istasyonu çalışan Cihan Ali Ceylan olduğu ve daha sonra bilgi almak için gelen özel harekat polislerine market içinde küfür ederek tekrar saldırmak isteyen kişinin de yine aynı çalışan olduğunu belirlendi.Olayın çıkış nedenini Avukat Sedat Korkmaz, SABAH'a anlattı. Avukat Korkmaz, yıllık izinden bulunan özel harekat polisi B.K.'nın boş olan yakıt pompasına yanaşarak motosikletine yakıt almak istediğini, yanına gelen istasyon çalışan Cihan Ali Ceylan'ın "Motor satılık mı?" diye sorduğunu, polis memurunun ise satılık olmadığını söylediği, diğer istasyon çalışanı Alperen Karaaslan ise yakıt cihazına giriş yapabilmek için motosikletin plakasını sorduğunu, B.K.'nın da plakayı söyleyerek yakıt doldurma işlemini başlattığını söyledi.Yapılan soruşturmaya göre, kısa bir süre sonra Cihan Ali Ceylan'ın polis memuru B.K.'nın yanına gelerek ısrarcı ve rahatsız edici bir şekilde "Ben bu motoru alacağım, kaç para bu … motoru?" gibi küfürlü ifadeler kullanmaya başladığı, yakıt alma işleminin ardından B.K.'nın da Cihan Ali Ceylan'ı yanına çağırarak, "Ben sürekli buradan yakıt alıyorum, bana karşı olan üslubunu düzelt" diyerek uyardığı, Ceylan'ın ise el kol hareketleri yaparak, "Sen kim oluyorsun, belanı mı arıyorsun?" diye karşılık verdiği belirtildi. B.K.'nın polis olduğunu söylemesine rağmen Ceylan'ın "Ne olursan ol … çocuğu" şeklinde küfür ederek, B.K.'yı itip yüzüne yumruk attığı, güvenlik kamerası görüntülerinde de ilk saldıran kişinin çalışan Ceylan olduğunun açıkça yansıdığı belirtildi. Yakıt istasyonu çalışanları Hacı Ali Çelik, Alperen Karaaslan ve Gökhan Aytekin de olaya karışarak, B.K.'yı petrol istasyonunun yanına çekip darp etmeye devam ettikleri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise çalışanlardan birinin B.K.'yı kollarından ve boynundan tutarak çardaktan dışarı attığı anlar yer aldı.Sol gözünden kan geldiğini fark eden B.K., yıllık izinde olduğu için bilgi vermek amacıyla grup amiri O.B.'yi arayarak, "Yaralandım, hastaneye gitmem lazım, petrol istasyonunun oradayım" dediği, bunun üzerine amiri O.B. ile özel harekat polisleri M.A., A.Ş., E.K. ve C.Y. yakıt istasyonuna gelerek market bölümüne doğru yönelip istasyon müdürüyle konuşmak istedikleri, bu sırada içeride bulunan Cihan Ali Ceylan, "Siz de mi dayak yemeye geldiniz, … polisleri?" şeklinde küfür ederek tekrar saldırmaya çalıştığı kaydedildi. İstasyona gelen Ceylan'ın babası Atilla Ceylan, özel harekat polislerini asker sanarak, "4 kişi bir askeri odaya sokup a… Askeriniz de a…" şeklinde küfürler ederek, ortamı bir kez daha gerilmesine sebep olduğu ortaya çıktı.Yaşananların ardından gözaltına alınan Cihan Ali Ceylan'ın suç kaydının oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Ceylan'ın, "Hırsızlık, Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" gibi suçlardan adli işlem gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili daha sonra müdahil olan baba Attila Ceylan'ın ise; "Mala Zarar Verme" suçundan adli kaydı bulunduğu belirlendi.Avukat Korkmaz, güvenlik kamerası görüntülerinde özel harekat polisine yapılan saldırının açıkça görülmesine rağmen algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Görüntülerde her şey net bir şekilde ortada. Çalışan ilk saldırıyı gerçekleştiriyor ve arkadaşlarıyla birlikte saldırıyı sürdürüyor. Yaralanan arkadaşlarına yardım etmek ve bilgi almak için gelen özel harekat polisleri, görev bilincine sahip, nasıl davranacaklarına dair özel eğitim almış seçkin kişilerdir. Hatta tartışma ve arbede görüntülerinde yer alan özel harekat polislerinden ikisi, geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Ahmet Şahan'ın katilini yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonun ekibinde yer alan grup amiri C.Y. ve A.Ş.'dir. Başka bir isim ise; 2012 yılında Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu'nun şehit olduğu çatışmada el bombası ile yaralanması üzerine gazi olan var. Her biri özel operasyonlara katılan ve eğitim veren kişilerdir. Onlar için vatandaşın güvenliği her zaman önde gelir" dedi.