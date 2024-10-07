Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata geçit vermedi! Cezalar peş peşe yağdı

Ticaret Bakanlığı marketlerde haksız fiyat artışına geçit vermedi. Bu kapsamda 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili şikayetler doğrultusunda yapmış oldukları denetimleri daha da sıkılaştırdıklarını belirterek 2023 yılındaki ve 2024'ün ilk 9 ayındaki denetimlerin sonuçlarını açıkladı.Ticaret Bakanlığı marketlerde haksız fiyat artışına geçit vermedi. Bu kapsamda 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.