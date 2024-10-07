İstanbul'da Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar!

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca mevkisinde takibe aldıkları iki aracı Silivri'de durdurdu. Araçta 18 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler gözaltına alındı. Araçların sürücüleri F.M. (21) ve F.E. (42) ile rehber R.D. (31) de gözaltına alındı. Üç cep telefonu, bir tel kesme makası ve olayda kullanılan iki araca el konuldu. Kaçak göçmenlerin Avrupa Ülkeleri'ne gitmek üzere insan tacirleriyle dört bin 500 euro karşılığında anlaştıkları ve ödeme yaptıkları tespit edildi. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., R.D. ve F.E. ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.