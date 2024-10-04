Cazın Yıldızları UrlaDam’da parlayacak!

“Şehirleri kent, mekanları da yer olmaktan çıkaran içine doldurduğunuz anılar ve onları yaşadığımız kişilerdir” anlayışıyla “buradayız” diyen UrlaDam ekibi, bu sene Urla Caz Festivali ziyaretçilerini ağırlayacak. Caz tutkunlarının heyecanla beklediği festival, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılımcılar, kültürün, doğanın, gastronominin yükselen değeri olan Urla’yı bir caz şöleniyle yeniden keşfedecekleri etkinlik kapsamında UrlaDam’da gerçekleşecek konserlere eşlik edecek.Etkinlik kapsamında 4 Ekim Cuma günü Ali Can Öztürk Quintet, Sibel Köse Qartet, Jehan Barbur ve Grubu; 5 Ekim Cumartesi günü Peter DiCarlo Sextet, Sazakan, Birsen Tezer ve Grubu, Bülent Ortaçgil&Ceylan Ertem; 6 Ekim Pazar günü ise Cansu Nihal Akarsu Quartet, Kerem Görsev Quartet, Mazlum Çimen ve Anadorian Grubu sahnede yerini alacak.Unutulmaz performanslara sahne olacak festivali, UrlaDam ekibi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:“Cazın ritmi, Urla’nın doğasıyla birleşirken, eşsiz lezzetler ve muhteşem bir ambiyansla müzik dolu üç gün bizi bekliyor. Farklı tarzlarda caz sanatçılarının sahne alacağı bu etkinlikte, hem ruhunuzu hem de damak zevkinizi tatmin edecek bir festival deneyimi yaşayın.”