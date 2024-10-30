Tokat'ta acı kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı

Tokat'ta ağaca çarpan bir otomobil, ikiye bölündü. Araçta bulunan Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü (18) hayatını kaybetti, Muhammet Sütlüer (20) yaralandı.

2 kişinin ölümüne neden olan acı kaza, sabaha karşı Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi.Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih Taşkafa ile Sevgi Horumdüzü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Sütlüer ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.