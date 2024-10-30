Tekirdağ'da evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu
Şarköy'de evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un cansız bedeni, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu.
Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kadından acı haber geldi.
Şarköy'e bağlı Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kadın gördü.
Bölgeye yaklaşan vatandaşlar kadının hayatını kaybettiğini anlayınca durumu 112'ye bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Demirsoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu Engin Demirsoy (65), büyük üzüntü yaşadı.
Oğlunu polis ekipleri sakinleştirirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Demirsoy'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şarköy'e bağlı Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kadın gördü.
Bölgeye yaklaşan vatandaşlar kadının hayatını kaybettiğini anlayınca durumu 112'ye bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Demirsoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu Engin Demirsoy (65), büyük üzüntü yaşadı.
Oğlunu polis ekipleri sakinleştirirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Demirsoy'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.