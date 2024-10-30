Tekirdağ'da evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu

Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kadından acı haber geldi.Şarköy'e bağlı Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kadın gördü.Bölgeye yaklaşan vatandaşlar kadının hayatını kaybettiğini anlayınca durumu 112'ye bildirdi.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Demirsoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu Engin Demirsoy (65), büyük üzüntü yaşadı.Oğlunu polis ekipleri sakinleştirirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Demirsoy'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.