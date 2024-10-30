İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 60’ı geçti.
İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.
Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Uzunçayır-Beylerbeyi arası trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçükbakkalköy-Kavack arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.
Avrasya Tüneli çift taraflı olarak açık durumda.
Avrupa yakasında Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.