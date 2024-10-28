Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları geçen haftaki rekor seviyelerin ardından yeni haftaya nasıl başladığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 28 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü oransal olarak yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı cuma günü 3 bin 29 liradan kapanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankalar arası piyasada işlem gören gram altın değerini korumuştu.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
- Gram altın satış fiyatı: 3.011,32 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 5.128,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 10.249,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 20.489,91 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.426,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 51.381,90 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.730,08 dolar
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
- Gram altın satış fiyatı: 3.011,32 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 5.128,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 10.249,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 20.489,91 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.426,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 51.381,90 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.730,08 dolar