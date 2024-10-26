Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen Ö.G., Ö.O., B.B. ve B.D. isimli dört kişi tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
25 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 GÖZALTI
Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tutuklanarak gönderildi.