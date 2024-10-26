Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen Ö.G., Ö.O., B.B. ve B.D. isimli dört kişi tespit edildi.25 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tutuklanarak gönderildi.