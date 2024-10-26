İstanbul'un su durumu belli oldu! Barajların doluluk oranı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları açıklandı.
İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum oranını açıkladı. 26 Ekim itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 32.66 oldu. 25 Ekim itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 32.8 olarak kaydedildi.
İSTANBUL'UN SU REZERVİ DARALIYOR
İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 53.8 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 5.36 ile Kazandere Barajı'nda kaydedildi.
Son günlerde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlara rağmen su seviyelerinde bir artış yaşanmadığı gözlemleniyor.
TASARRUF ŞART
Su seviyelerindeki bu düşüş, İstanbul’da su tasarrufu konusundaki endişeleri artırıyor. Yağışlara rağmen barajlardaki su miktarının azalmaya devam etmesi, megakentin su kaynakları üzerindeki baskıyı gösteriyor.
İSKİ'nin verilerine göre 26 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 6.41
Büyükçekmece Barajı yüzde 34.98
Darlık Barajı yüzde 35.59
Elmalı Barajı yüzde 53.8
Istrancalar Barajı yüzde 26.61
Kazandere Barajı yüzde 53.8
Pabuçdere Barajı yüzde 9.86
Sazlıdere Barajı yüzde 44.17
Terkos Barajı yüzde 45.11
Ömerli Barajı yüzde 27.44
İSTANBUL'UN SU REZERVİ DARALIYOR
İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 53.8 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 5.36 ile Kazandere Barajı'nda kaydedildi.
Son günlerde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlara rağmen su seviyelerinde bir artış yaşanmadığı gözlemleniyor.
TASARRUF ŞART
Su seviyelerindeki bu düşüş, İstanbul’da su tasarrufu konusundaki endişeleri artırıyor. Yağışlara rağmen barajlardaki su miktarının azalmaya devam etmesi, megakentin su kaynakları üzerindeki baskıyı gösteriyor.
İSKİ'nin verilerine göre 26 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 6.41
Büyükçekmece Barajı yüzde 34.98
Darlık Barajı yüzde 35.59
Elmalı Barajı yüzde 53.8
Istrancalar Barajı yüzde 26.61
Kazandere Barajı yüzde 53.8
Pabuçdere Barajı yüzde 9.86
Sazlıdere Barajı yüzde 44.17
Terkos Barajı yüzde 45.11
Ömerli Barajı yüzde 27.44