İstanbul'un su durumu belli oldu! Barajların doluluk oranı...

İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum oranını açıkladı. 26 Ekim itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 32.66 oldu. 25 Ekim itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 32.8 olarak kaydedildi.İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 53.8 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 5.36 ile Kazandere Barajı'nda kaydedildi.Son günlerde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlara rağmen su seviyelerinde bir artış yaşanmadığı gözlemleniyor.Su seviyelerindeki bu düşüş, İstanbul’da su tasarrufu konusundaki endişeleri artırıyor. Yağışlara rağmen barajlardaki su miktarının azalmaya devam etmesi, megakentin su kaynakları üzerindeki baskıyı gösteriyor.İSKİ'nin verilerine göre 26 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:Alibey Barajı yüzde 6.41Büyükçekmece Barajı yüzde 34.98Darlık Barajı yüzde 35.59Elmalı Barajı yüzde 53.8Istrancalar Barajı yüzde 26.61Kazandere Barajı yüzde 53.8Pabuçdere Barajı yüzde 9.86Sazlıdere Barajı yüzde 44.17Terkos Barajı yüzde 45.11Ömerli Barajı yüzde 27.44