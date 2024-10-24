İzmir'de korkutan yangın: Patlama anları kamerada

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi 2114 sokakta bulunan bir müstakil evde çıkan yangın paniğe yol açtı.Gece saatlerinde çıkan yangında, alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarda bulundu.PATLAMA MEYDANA GELDİBölgeye itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edilirken bu esnada yanan evde bir patlama meydana geldi.Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar panikle kaçıştı.Tüpten kaynaklandığı düşünülen patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.Görüntüde patlama sesini duyan vatandaşların korkuyla kaçtığı ve alevlerin metrelerce yükseldiği anlar görüldü.Patlamanın hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma da bölgedeki güvenliği sağlamak için önlem aldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Evde maddi hasarın meydana geldiği ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.