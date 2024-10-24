Adana'da polisler uyuşturucuya geçit vermiyor

Yüreğir ilçesinde narkotik polisleri, 1 yıl içerisinde yaptığı operasyonlarda 1880 uyuşturucu satıcısını yakalarken 266 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2023 Ekim- 2024 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.



34 KİLO UYUŞTURUCU MADDE



Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1880 sokak satıcısı yakalanırken 266’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda toplam 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu madde ele geçirildi.