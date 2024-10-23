Samsun'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ve tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin kaçakçılığa karşı yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Çalışma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde İ.K. (40), Z.Ç. (50) ve K.A. (46) isimli şahısların iş yeri ve ikamet adreslerine operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 4 gram esrar, 27 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek, 16 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 670 adet sigara, 1 adet elektrikli ve kompresörlü tütün sarma makinesi, 2 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 6800 adet bandrolsüz makaron ve 14 paket elektronik sigara likidi ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Olayla ilgili İ.K., Z.Ç. ve K.A. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.