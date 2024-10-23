Samsun'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Güvenlik güçlerinin kaçakçılığa karşı yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Çalışma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde İ.K. (40), Z.Ç. (50) ve K.A. (46) isimli şahısların iş yeri ve ikamet adreslerine operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda 4 gram esrar, 27 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek, 16 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 670 adet sigara, 1 adet elektrikli ve kompresörlü tütün sarma makinesi, 2 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 6800 adet bandrolsüz makaron ve 14 paket elektronik sigara likidi ele geçirildi.Olayla ilgili İ.K., Z.Ç. ve K.A. gözaltına alındı.Soruşturma devam ediyor.