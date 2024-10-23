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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 42 bin 792’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 792’ye, yaralı sayısı ise 100 bin 412’ye yükseldi.

Ekleme: 23.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:35 / Editör: Edin Uslu
Gazze'de can kaybı 42 bin 792’ye yükseldi
İsrail, 383 gündür Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 792’ye, yaralı sayısının ise 100 bin 412’ye yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de can kaybı 42 bin 792’ye yükseldi