AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İSTANBUL BAROSU'NDA SKANDAL! DİVAN BAŞKANI İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI!“Öncelikli olarak İbrahim Kaboğlu denilen şahsın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelme bir kişi olduğunu ve milletvekilliği de yaptığını bilerek konuşmamız lazım. Çünkü, CHP'nin desteklediği bir kişinin seçimi ile alakalı olan bir durumun içerisinde, İstiklal Marşı'nın okunmamasının sebebinin DEM Partisi'ni destekleyen avukatlarla yaptıkları işbirliği neticesinde, İstiklal Marşı'nın okunmama kararının alındığı açık ve net ortada. Bir kere bunu görmemiz lazım.”“Türkiye'de, CHP'nin iktidar olması durumunda, birçok yerde İstiklal Marşı'nın okunmayacağının da aslında bir göstergesi. Bunlar simülasyondur. Bunları net olarak görmek lazım. Bugün baronun seçimlerinde İstiklal Marşı'nı niye okutmazsınız? Bunun tek bir sebebi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği yaptığı Dem Partisi'nin, İstiklal Marşı'nı okumak istememesinden ötürü bunların buradaki yapmış olduğu davranış açık ve net ortadadır. Kaboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkmıştır.”“Kaboğlu'nun, Türkiye'de Anayasa'nın değişmez maddeleri konusunda da çok farklı fikirleri var ve bu fikirlerinde, bu maddelerin değişmesi yönünde beyanlarda bulunuyor. Bu kişinin en büyük destekleyicisi kimdi? Ekrem İmamoğlu... Bunları unutmamamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu yanar döner bir insandır. Çok açık ve net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, çok yalancı siyasetçi gelmiştir ama Ekrem İmamoğlu gibisi gelmemiştir.”“Anayasa'daki değişmez maddelerin, değişmesi gerektiği yönünde beyanat veren Kaboğlu'nun elini öpüyor Ali Mahir Başarır. Maddelerin değişikliği noktasında Kaboğlu'nun fikri çok net olarak ortada. ‘İlk dört madde dokunulabilir.' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bu kişi.”CHP'Lİ BEŞİKÇİOĞLU'NDAN SET ARKADAŞINA 12 MİLYONLUK İHALE“Konser ve organizasyonlar için 3 gün süren konserlere toplam 12 milyon 567 bin Türk lirası ödenmiş. Gördünüz mü paralar nereye gidiyor? Sabahtan akşama kadar AK Parti iktidarını ve yönetimini eleştiren Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere sesleniyorum. Tasarruf kim siz kim...”“Peki, bu işi kime vermiş, kime yaptırmış Erdal biliyor musunuz? Arkadaşı Adem Aydil'e vermiş. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı açıklandıktan bir gün sonra bu şirket kurulmuş, yüz bin tl sermaye ile... Yani Erdal aday oluyor, bir gün sonra şirket kuruluyor. Ne hikmetse de bu ihaleyi bu alıyor.”“Hani Etimesgut'a huzur getirecektin, sevgi getirecektin. Arkadaşlarına şirket kurup, huzur getireceğim ayağına, boyamalı laflar eşliğinde 12 milyon 567 bin lirayı arkadaşının şirketine vermişsin. CHP demek bu demek. Aldıkları belediyelerin hepsinde mi aynı olaylar olur... Bütün denizler kirlenir, hepsi de aynı anda olur. Her tarafta konser verirler, her tarafta heykel her tarafta da cami önlerine kadar gelecek sanat gösterileri adı altında paraların çarçur edildiği bir durum.”