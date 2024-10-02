İstanbul'da seyir halindeki çekicide yangın çıktı

İstanbul'da hareketli saatler...TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkii üzerinde Ankara istikametine doğru ilerleyen hasarlı araç yüklü çekici, seyir halindeyken bir anda alevlere teslim oldu.Motor kısmından yükselen alevler adeta çekiciyi yuttu.Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek duruma itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Olayda yaralanan olmadığı ve yangının çekicinin üzerindeki araca sirayet etmediği öğrenildi.Olay nedeniyle polis ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı.