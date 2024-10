Ömer Çelik: Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartırız

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Asım Savaş Spor Salonu'nda, AK Parti Sarıçam 6'ncı Olağan İlçe Kongresi yapıldı.Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mevcut başkan Bayram Özdemir’in yeniden aday olduğu ve tek listeyle gidilen kongrede, konuşma yaptı.Çelik, İsrail'in devam eden saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunarak, "Bugün Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin üstünde bütün insanlık adına en net sözleri, en kararlı sözleri söyleyen tek liderdir.Gazze'de gerçekleşen cinayetlere ve soykırıma bütün dünya sessiz kalırken ve cinayet şebekesi olan Netanyahu hükümeti her gün yeni bir soykırıma, yeni bir cinayete imza atarken ilk baştan itibaren en üst düzeyde insanlık değerlerini savunan ve Netanyahu hükümetinin bir katil sürüsü olduğunu ifade eden, bununla kararlılıkla mücadele etmek için bütün dünyayı davet eden tek lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yönelik, "Dün yine bir kere daha İsrail'in Nazi ve katil olan Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Katz, bir katildir, bir Nazi'dir, bir cinayet şebekesinin üyesidir, bir canidir, bir soykırım şebekesinin tetikçisidir. Cumhurbaşkanımız ise insanlık değerlerinin savunucusudur.Onun için her ne olursa olsan insanlık cephesi kazanacak, katiller mahkum olacak, soykırım cephesi mahkum olacak ve Gazze kazanacak, insanlık kazanacak. Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlığın lanetlileri listesinin en başında yer alacaklar.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise şeref listesinin başında yer alacaktır. Biz buradan bir kere daha söz veriyoruz. Biz AK Parti'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız, bedeli ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızla bu yolu yürüyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun Gazze'nin yanında duracağız" diye konuştu.İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayıp, ihmallerle ölmelerine neden olan çeteye yönelik de konuşan Çelik, şunları söyledi:Bazı hastanelerin, yeni doğan ünitelerinde bir çetenin, bir cinayet şebekesinin, çıkar elde etmek için yeni doğan bebekleri öldürdükleri, ölümlerine sebebiyet verdikleriyle ilgili haberleri her bakımdan hassasiyetle takip ediyoruz. Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuyu son derece yakından takip ediyor. Parti olarak da biz konunun son derece yakından takipçisiyiz. Bizi son derece üzen, birkaç gündür uyutmayan bu hadise karşısında maalesef ortaya çıkan tablo bu cinayet şebekesinin diyalogları, ortaya çıkan konuşmaları herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Bu cinayet şebekesi sağda solda tehditler savurmaya da devam ediyor.Bunların hiçbirine biz taviz vermeyeceğiz. Bu cinayet şebekesinin bütün uzantılarını ortaya çıkartırız ve hak ettikleri cezayla karşılaşmaları için her türlü mücadeleyi veririz.Bunun her yönüyle araştırıldığını, bunun her bakımdan ele alındığını bir kere daha ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımız, bebeklerimiz için çok üzgünüz. Bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.