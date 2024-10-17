İzmir'de 54 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gece saatlerinde lastik botta bulunan 32'si çocuk 54 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.56'da Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta bulunan 32'si çocuk 54 kaçak göçmeni yakaladı.Öte yandan, aynı gün saat 12.00'de Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye giderek 15'i çocuk 34 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.