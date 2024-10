Öğretmenler yandı! Sınavı geçemeyenlerin MEB ile ilişiği kesiliyor...

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenleri ilgilendiren yeni bir detay paylaşıldı. Öğretmen adayları için yeni başlatılan Milli Eğitim Akademisi'ndeki başarının önemi dikkat çekti.KPSS'de başarılı olup Milli Eğitim Akademisi'ne giriş yapan öğretmen adaylarının öğretmenliğe devam edip etmeyecekleri yapılacak sınavlar belirleyici olacak.Sınavlarda başarısız olan öğretmenlerin ise Milli Eğitim Bakanlığıyla ilişiği kesilecek ve başarısız olan öğretmenlerimiz akademiye girebilmek için tekrar KPSS sınavına girmek durumda kalacaklar.Öğretmenlik mesleğine başlamadan önce KPSS'de başarılı adayların alındığı Milli Eğitim Akademisi öğretmenliğe devam etmede belirleyici oluyor. Akademi de verilen hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak.Teorik derslerden başarısız olanlara, bu derslerin her biri için ek bir sınav hakkı verilecek. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilecek.Akademiyle ilişiği kesilen adaylar ise tekrar KPSS'ye girmek zorunda kalacak.