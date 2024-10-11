  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Silivri'de maskeli 4 kişi, kuyumcudan 2 kilo altın çaldı

İstanbul Silivri’de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi, içeride bulunana 2 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Ekleme: 11.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:36 / Editör: Edin Uslu
İstanbul Silivri'de maskeli 4 kişi, kuyumcudan 2 kilo altın çaldıİstanbul'daki olay, Silivri Başkomutan Caddesi'nde 04.30 sıralarına meydan geldi.

İddiaya göre, maskeli dört kişi araçla geldikleri kuyumcunun kepeği açarak içeri girdi. 50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtılar. Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Silivri'de maskeli 4 kişi, kuyumcudan 2 kilo altın çaldı