MİT yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda bulunmuştu: Cezaları belli oldu!

Korkunç olayın adresi Konya'ydı. Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırdı. Talihsiz kız, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğradı.G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, soluğu savcılıkta aldı. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ali Akkaş, M.K., ve diğer sanıklar B.K., H.K. için de 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.Tutuklu Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri, yargılandıkları 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a 'Cinsel istismar' suçundan 22 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ise 'Cinsel istismara yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti.Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.