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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Ekleme: 8.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 8.01.2024 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunumuyla yayınlanan Sürmanşet programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından satır başları...

AK PARTİ'NİN İBB ADAYI MURAT KURUM OLDU

'Sayın Murat Kurum'a hayırlı olsun. Ekrem İmamoğlu'na kısa bir süre içerisinde 'güle güle' dedirtecek inşallah. AK Parti de şöyle bir kültür var; Çok çeşitli adaylar çıkabiliyor, kendi içimizde de bu böyle, İstanbul, Ankara ve diğer illerde ama bu aday adaylık yarışı bittikten sonra herkes tek bir kişi etrafında bir duvar gibi birleşiyor ve onun için mücadele ediyor.'

'Dün gördünüz. Sayın Tevfik Göksu, Sayın Murat Kurum'u kucakladı, yanındaydı. Aynı şekilde diğer kendisini destekleyen bütün oradaki aday olmayı düşünenler de Sayın Murat Kurum'u destekliyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur.'

CHP, GEÇMİŞE DÖNDÜ; 'TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK'

CHP'nin İBB aday lansmanında 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atıldı. Bu konu hakkında Osman Gökçek açıklamalarda bulundu. 

'Bu yapmak istedikleri biliyorsunuz 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' yazan yazıyla ilgili olarak, bunlar kalktılar 'Türkiye'ye hilafeti getirecekler' şeklinde, vatandaş nezdinde algı oluşturmaya çalıştılar. Ama yazık, bilgisizler... Zaten bir Müslüman 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' demeden Müslüman olmaz. Bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de normal olarak orada bu tür sloganlar atmaya başladılar. Ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Eski Türkiye'ye doğru, geri döndürmeye çalışan bir kafa yapısı görüyorum. Türkiye'de laiklik ile ilgili bir problem yok.

İMAMOĞLU TAZİYE ZİYARETİNDE KUR'AN-I KERİM OKUDU!

'Allah kabul etsin. Bakın buradaki problem şu; Kimin Müslümanlığının ne kadar derecede olacağını söylemek benim haddime değil. Sayın İmamoğlu'nun, benim, bir başkasının hangi noktada olduğunu Allah bilir. O yüzden bu konuda bir yorum yapmak istemem. Benim burada itirazım sadece şuna; Bir baktım geçen gün de sabah namazına katıldılar. Neden seçimden seçime? Bu seçim arasında taziye yok mu? Bu seçim arasında sabah namazı yok mu? Yani beş yıldır sabah namazı yok muydu? Ne oldu beş yıl sonra sabah namazı tekrar mı başladı? Yok böyle bir durum. Bunun esprisi dahi hoş olmaz. Ben soruyorum beş yıl önce ve şimdi. Niye? Bakın dini konuları siyasete alet etmeye çalışmak tam da CHP'lilerin yapacağı bir ortam.'
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
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