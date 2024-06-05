YouTube'da 'beğen' butonu kalktı! Google'dan acil açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde YouTube kullanıcıları dünya çapında sinir bozucu bir durumla karşılaştılar. Platformun web sürümünde, videoların alt kısmında bulunan 'beğen' butonu, kimsenin sebebini anlayamadığı bir sorun yüzünden ortadan kaybolduğu fark edildi.Kullanıcıların karşılaştıkları bu sorun, sosyal medyada ve Reddit gibi forum sitelerinde tartışılmaya başlarken, YouTube'un mobil uygulamasında ise herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetlerin ardından Google sorunun varlığını doğruladı. Destek sayfasında bir açıklama yapan YouTube yetkilileri, beğen butonunun aniden kaybolduğunu ve bu konunun farkında olduklarını belirtti. An itibarıyla sorunun çözüldüğünü açıkladılar.The Verge sitesi, sorun sırasında aşağıdaki ekran görüntüsünü paylaştı;Webtekno'nun aktardığına göre şu anda YouTube'daki beğeni simgesi yerinde duruyor. Artık herhangi bir kaybolma söz konusu değil. Neden böyle bir şey yaşandığı ise bilinmiyor.YouTube, sorunun yaşandığı süre zarfında beğeni özelliğinin çalışmaya devam ettiğini, sadece 'başparmak yukarı' simgesinin gözden kaybolduğunu belirtti. Dolayısıyla beğenmiş olduğunuz videolardan beğenmenizin kaldırılmadığını da belirtmekte fayda var.