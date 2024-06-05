Osman Gökçek'e DEM Partili vekillerden çirkin saldırı!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek TBMM'de konuşma gerçekleştirdi. Osman Gökçek, 'Ben arsızım, siz arlısınız ama PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken buna hiç ses çıkartmadınız. Aranızda 'PKK terör örgütü, terör örgütü değildir.' diyen Türkan Elçi'yi aday yaptınız. Sizler, PKK terör örgütünün tum unsurlarının desteğini almanıza rağmen ses çıkartmadınız. Aynen de böyle oldu.' şeklinde konuştu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Meclis'teki konuşmasını sürdürürken, PKK terör örgütünün siyasi organı olan DEM Partisi'nin milletvekilleri Osman Gökçek'e saldırmaya kalktı.Osmak Gökçek, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Sorduğum hiçbir sorunun cevabını veremeyen CHP'nin son hali,sizden korkacağımı mı zannediyorsunuz?' ifadelerini kullandı.