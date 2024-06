Emekliye Haziran'da 18.0000 TL ek ödeme! Bayram önü SSK, Bağ-Kur’luya 2’li maaş yatacak! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olanlar…

Bazı emekliler promosyonlarını güncellerken, bazıları da ödemelerin daha da artacağı düşüncesiyle beklemeyi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde promosyonların 20.000 TL seviyelerine çıkabileceği beklentileri bulunuyor. Haziran ayıyla birlikte emekliler hem bayram ikramiyesi hem de zamlı promosyon alabilecekler. İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve güncel promosyon ödemeleri...Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, bazı emeklilerin bir üst maaş dilimine geçmesini sağlayarak daha yüksek promosyonlardan yararlanma imkanı sunabilir. Örneğin, aylığı 14.000 TL olan bir emekli, Temmuz'da maaşı artınca daha yüksek promosyon alabilecek.10.000 TL altı aylık: 6.250 TL10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLEkstra: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.Emekliye Haziranda 18.0000 TL ek ödeme! 10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLEkstra: 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500 TL, toplamda en çok 3.000 TL ek ödül.10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL10.000 TL altı aylık: 6.250 TL10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL10.000 TL altı aylık: 6.250 TL10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLEkstra: 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL.10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL10.000 TL altı aylık: 6.250 TL10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLEkstra: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim.10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLEkstra: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL.10.000 TL altı aylık: 5.000 TL10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.