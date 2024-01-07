Zonguldak'ta feci kaza! 3 araçtan 1'i ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Ankara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah Döngelcik (38) yönetimindeki 67 ET 423 plakalı otomobil, Buğra Enver K. (21) yönetimindeki 67 ADV 786 plakalı otomobile yandan çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Döngelcik yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçip, Zonguldak istikametine gitmekte olan Semih K. yönetimindeki 74 AU 862 plakalı hafif ticari araçla da çarpıştı.Döngelcik yönetimindeki otomobil çarpışmaların şiddetiyle ikiye bölünürken, sürücü de araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Döngelcik'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E. ve hafif ticari aracın sürücüsü Semih K. ise Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, ekiplerin yaptığı inceleme ve sonrasında Karayolları tarafından yapılan temizlik sırasında ise yoldaki bira kutuları dikkat çekti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.