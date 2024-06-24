Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti. 'Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz.' diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e yönelik sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'deki yoğun çatışma evresinin sona erdiğini söyleyen Netanyahu, Refah'taki operasyonun sona ermek üzere olduğunu ve birliklerin güney Lübnan sınırına taşınacağını ifade etti.Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, rehine anlaşması kapsamında saldırıları sonlandırmayı kabul edip etmediği sorusuna 'Hayır. Savaşı sonlandırmaya ve Hamas'ı olduğu yerde bırakmaya hazır değilim. Rehinelerin bir kısmını bize geri döndürecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil. Ama Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için duraklamadan sonra savaşa devam etmek zorundayız. Bundan vazgeçmeye hazır değilim.' yanıtını verdi.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin 'operasyonel planı' onayladığını duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.Öte yandan ABD'den İsrail'e silah sevkiyatında 4 ay önce 'dramatik bir düşüş' yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak 'temel durumun değişmediğini' savundu.Netanyahu, 'Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı).' ifadelerine yer verdi.İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew'in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.