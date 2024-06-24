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Beyaz Gazete
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Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail yasaklı bombayla saldırı başlattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail yasaklı bombayla saldırı başlattı
Ekleme: 24.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail yasaklı bombayla saldırı başlattı
Lübnan'a kara operasyonu başlatma hazırlığında olan İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da yasaklı bombayla saldırı düzenledi.

İSRAİL BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail yasaklı bombayla saldırı başlattı