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Beyaz Gazete
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Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

İstanbul'da toplu taşıma araçları kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor. Avcılar'da metrobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan tahliye edilirken seferler bir süre aksadı.

Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı
Ekleme: 24.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı
İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım çilesine her gün bir yenisi ekleniyor.

AVCILAR'DA METROBÜS YANGINI

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.

Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Araçtan dumanlar yükselirken yolcular panik halinde araçtan tahliye edildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

SEFERLER AKSADI

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.