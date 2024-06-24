Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı
İstanbul'da toplu taşıma araçları kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor. Avcılar'da metrobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan tahliye edilirken seferler bir süre aksadı.
İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım çilesine her gün bir yenisi ekleniyor.
AVCILAR'DA METROBÜS YANGINI
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Araçtan dumanlar yükselirken yolcular panik halinde araçtan tahliye edildi.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
SEFERLER AKSADI
Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.