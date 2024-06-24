Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım çilesine her gün bir yenisi ekleniyor.Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.Araçtan dumanlar yükselirken yolcular panik halinde araçtan tahliye edildi.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.