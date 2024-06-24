Apple'a AB'den şok! O özellikler yayınlanmayacak...

Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yeni iOS 18 güncellemesini tanıtmıştı.Apple Intelligence (AI) olarak adlandırılan yapay zekânın özelliklerine sahip olacak güncelleme, eylül ayında kullanıma sunulacak.Apple, yapay zeka teknolojisi 'Apple Intelligence'ın da aralarında bulunduğu bazı özellikleri, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunamayabilir.Apple'ın açıklamasında, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği düzenleyici belirsizlikler nedeniyle; iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere tanıtılan yeni özelliklerden üçünün bu yıl AB kullanıcıları için yayınlanmayabileceğini söyledi.Açıklamada, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyulduğu aktarıldı.Ayrıca Apple'ın açıklamasında, bu özellikleri AB müşterilerine güvenliklerinden ödün vermeden sunmalarını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile iş birliği yapmaya kararlı olunduğu ifade edildi.Avrupa Birliği, DMA ile özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konmuştu.