Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama : En zehirli iki türü…

Hatay'da Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte yedi. Yemekten yarım saat sonra el ve ayaklarda uyuşma ve dilde şişme şikayeti görülünce sağlık ekiplerine haber verildi. Balon balığından zehirlendikleri belirlenen aile hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi edildi.Sağlık durumu ciddi olan Arslan'ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi. Arslan ailesinin tükettiği balon balığını yemeden önce çektiği fotoğrafları inceleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, yenen balığının tüm dünyada sakınılan Akdeniz'in en zehirli 'benekli' balon balığı olduğunu belirtti.Daha önce de Türkiye'de yaşanan balon balığı zehirlenmesi vakaların çoğunun amatör balıkçıların olta ile yakaladığı balıkları tüketmesi sonucu gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, bu kez yaşanan olayın Türkiye kıyılarındaki en zehirli iki balon balığı türünden birisi olan ve tüm dünyada sakınılan 'benekli' balon balığı kaynaklı olduğunu anlattı. Köşker, yaptıkları araştırmalara göre benekli balon balığının etinde, derisinde, karaciğerinde, bağırsaklarında yüksek miktarda dünyada bilinen en güçlü denizel kaynaklı zehirlerden birisi olan tetrodotoksin barındırdığını bildirdi.Türkiye kıyılarında özellikle 'benekli ve 'cüce' isimli türlerin yüksek miktarda zehir içermesinden dolayı halk sağlığı açısından önemli bir risk teşkil ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Köşker, uyarılarda bulundu. Balon balıklarıyla ilgili toplumda ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, 'Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz' algısının henüz tam olarak kırılamadığını söyledi.Japonların tükettiği balon balıklarının Türkiye denizlerinde yaşayan balon balıkları olmadığını belirten Doç. Dr. Köşker, "Bizim kıyılarımızda yaşayan zehirli balon balıklarının bazıları Japonya kıyılarında yaşamasına rağmen Japonlar bu balıkları tüketmiyor. Onlar zehirsiz ya da özel olarak işlenmiş balon balıklarını tüketmektedir. Bizim kıyılarımızdaki balon balıkları ölümcül düzeyde zehir içermektedir. Bu gerek Tarım Bakanlığı'nın gerek üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Özellikle benekli balon balığı ölümcül zehrinden dolayı sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada tüketilmeyen ve dikkatle sakınılan bir türdür. Akdeniz'in yerli balık türlerimiz, balıkçılık ve en önemlisi insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle en tehlikeli, en zehirli balığıdır" dedi.Balon balıklarıyla ilgili zehirlenme vakalarının önüne geçilmesi için bilgi kirliliğini önleyecek farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiğini söyleyen Köşker, şöyle devam etti:Balon balığı yiyen aile ölümden dönmüştü! Uzmanlardan korkutan açıklama : En zehirli iki türü…Özellikle sahil bölgelerinde yaşayan insanlarımızın bilinçlendirilmesi, Samandağ'dan Çanakkale'ye kadar sahil hattında halkımıza balon balıklarının tüketilmesinin ne denli tehlikeli olduğu anlatılmalıdır. Genelde yaşanan zehirlenme vakaları amatör balıkçıların olta ile yakaladığı balıkları tüketmesi sonucunda gerçekleşti.Vatandaşlarımız yakaladığı bu balıkları kesinlikle tekrar suya bırakmalıdır. Ayrıca amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlerde balon balıklarının yasaklanması kesinlikle önem arz etmektedir.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kaniye Aydın, Müfit Aslan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aydın, "Entübe edilen Müfit Arslan dün öğle saatlerinde solunum cihazından ayrıldı. Bilinci açık ve durumu geldiğine göre daha iyi. 2-3 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor. Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok. Bu balık siyanürden daha zehirli. Buna yönelik zehri ortadan kaldırabilen bir antidot yok maalesef. Hastamız tedaviye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.Dr. Aydın, Müfit Aslan'ın balığın ciğerini yediğini belirterek, "Bu zehir oldukça ölümcül maalesef. Yedikten sonra aile bu balığın resmini çekmiş. Bunun ölümcül bir balık türü olduğunu anlamışlar. Hastamız balığın ciğerini yemiş. Özellikle zehir iç organlarında ve bazen deride bulunabiliyor. Bu zehir ölüme kadar yol açıyor.Balığın türünün bilinmesi tanıda çok yardımcı oldu" dedi. Vatandaşların bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aydın, "Vatandaşlar bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemeli. Hastamız bu balığın fotoğraflarını çekmiş ve erken tanı onun hayatını kurtardı. Hastamız taburcu edikten sonrada takip edilecek. Kalıcı bir hasarın kalması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.