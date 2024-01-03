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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Milli projeler ele alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda, savunma sanayiinin gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ekleme: 3.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 3.01.2024 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Milli projeler ele alındı
Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

Beştepe'de kritik zirve

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen toplantı, basına kapalı yapıldı.

Savunma sanayinin geleceği ele alındı

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 'Askeri gemi projeleri kapsamında Uçak Gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.' denildi.

Envanterdeki İHA ve SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik olarak desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler de Beştepe'deki toplantıda masaya yatırıldı.

'Çok sayıda proje için karar alındı'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi.

Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

'Yerli ve milli faaliyetlerin sürdürüleceği kararlılıkla ifade edildi'

Geçtiğimiz yıla göre %27'lik bir artışla 5.5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayimiz Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışının bir göstergesi olarak önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185'in üzerine çıkmıştır.

Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
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