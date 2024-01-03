Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
Niğde'de korkunç bir kaza meydana geldi. Niğde-Adana Karayolu'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Niğde-Adana Karayolu Seslikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir Ö. idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet çarpıştı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Özdemir Ö.'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Y. ve Eyüp K. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Özdemir Ö.'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Y. ve Eyüp K. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.