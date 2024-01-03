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Muşlu annelerin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 130 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor.

Ekleme: 3.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 3.01.2024 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Muşlu annelerin evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

3 yıldır eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Ayten Koçhan, eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. 8 yıldır evladından haber alamadığını dile getiren ve HDP ile PKK'ya tepki gösterip beddua eden Ayten Koçhan, "8 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Eylemimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Bizim ciğerimiz nasıl yanmışsa, Allah da onların ciğerini yaksın. Askerimize rahmet, Filistin'e destek" dedi.

Mağaraya girmekle devlet kurulamayacağını dile getiren Koçhan şöyle konuştu, "Yeni yıla girdik ama ciğerimiz yanık, evlatlarımız yok. Biz nasıl böyle evlat hasreti çekiyorsak, onlar da aynı hasreti çeksin. Evlatlarımızı bıraksınlar. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Allah onları kahretsin. Biz sürekli buraya geleceğiz, onlardan korktuğumuzu sanmasınlar. Öyle deliklere girmekle erkeklik olmaz, lanet olsun size."

Muşlu annelerin evlat nöbeti sürüyor

Şemsettin Özcan ise, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi. HDP'nin oğlunu kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini söyleyen Şemsettin Özcan, "Biz yeni yılda da eylemimize devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam ettireceğiz. 7 senedir oğlumdan haber alamıyorum. 5 yıldır HDP önünde eylem yapıyorum ve HDP'ye sesleniyorum, çocuğumu verin. Bunlar Müslüman değil, İsrail uşağıdır. HDP'ye oy verenlerin de bunlardan farkı yoktur. HDP'nin Müslümanlıkla ilgisi yok, Müslüman olsaydılar Filistin'e destek verirlerdi. Bunlar İsrail'e destek veriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk Bayrağı'nın altında yaşıyoruz. Allah, bu bayrağa hainlik yapanın da evladını alsın. Bayrağımız bir, peygamberimiz bir, davamız bir. HDP ile PKK aynıdır. İsrail'den bir farkları yok" şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen Özcan şunları kaydetti, "Çocuklarımıza sesleniyorum, bu devlet Müslüman bir devlettir. İsrail'le Amerika ne ise HDP ile PKK da aynıdır. Bunlarla beraber olmayın, gelin teslim olun. Devletimiz kimseye hakaret etmiyor. Gelin teslim olun. Korkmayın, sizi kandırmalarına izin vermeyin. Biz kar, yağmur, soğuk demeden buraya geliyoruz ve çocuklarımızı istiyoruz."


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