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İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti

Beşyol Metrobüs Durağı'nda yapımına başlanan ve yeni üst geçidi tutan ayağın metrobüs yoluna yapılması vatandaşlar arasında tartışma konusu oldu.

İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Ekleme: 3.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 3.01.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları 2 ay önce başladı.

Bu kapsamda da eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü.

'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda, çalışmalar ise bitmek bilmiyor...

Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu oldu.

Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı. Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yerleştirildi.

Aynı yoldan iki metrobüs geçiyor

Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 karayoluna bağlanarak sağlanıyor. Böylece D-100 karayolunda Avcılar yönüne gidiş, iki şeride düşmüş oluyor.

Geçiş bazen de diğer yönden gelen metrobüslerin durdurulması ile yolcuların durak tarafından indirilmeyerek, aynı yoldan iki metrobüsün geçişiyle yapılıyor.

Bu sebeple oluşan trafik sorunu, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışmaların bitiminde ayakların peron alanı içerisinde kalacağı belirtildi.

İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti

Vatandaşlar isyanda...

"Ne güzel yolumuz vardı buradan gidip geliyorduk, onu yıktılar, beter oldu"

Okuduğu üniversiteye gitmek için üst geçidi kullanan Koray Demir, "1-2 aydır bu çalışma var. Yapılma saati hatalı. İki yönlü kapattılar, tek yön yaptılar. O yüzden bayağı bir beklemiştik." dedi.

Üst geçidi kullanan bir başka kişi de "2-3 aydır var. Hiç yapacakları da yok. Metrobüsü de kullanıyorum, yol bozuk, köprü olması lazım. Ne güzel yolumuz vardı buradan gidip geliyorduk, onu yıktılar, beter oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan İstanbul'a gelen Hilal ve İrfan Kurt çifti de "Nasıl olacak? Metrobüs yolunu genişletmeleri gerekiyor. Bunu yapan mühendis kör müymüş? Bu şaka değil değil mi? Gerçekten çok saçma?" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Sanki ayakları yanlış yere yapılmış gibi. Yolun ortasına yapmışlar." dedi.

"Metrobüs nereden geçecek"

Sosyal medyada görüntüleri görüp inanmadığı için üst geçide gelen Kasım Dilek de, "Dün sosyal medyada gördüm, daha önce bir arkadaşım bahsetmişti. Ayakları metrobüs yoluna koymuşlar diye? Yok, öyle bir şey olamaz dedim. Her gün bu yoldan aracımla geçiyorum, dikkat de etmiyordum. Dışarıdan pek de belli olmuyor. Bugün özellikle merak ettim, bir bakayım dedim. Düşünüyorum, bunun mühendisi bir şeyi yok mu? Bir çocuk geçirsen der ki, 'sen buraya bunu koyuyorsun ama diğer metrobüs nereden geçecek?' Öbür yoldan geçse yol daralıyor, zaten trafik var?

Çok anlamsız bir şey yapılmış. Buradan binlerce yolcu geçiyor, hiçbiri mi bunu şikayet etmemiş? En başta yolu başka yerden mi geçirecekler dedim ama buranın öyle bir şansı yok. E-5 daralıyor, en ufak bir şansı yok geçmek için. Bir düşünceleri vardır diye düşünüyorum. Bu öyle basit bir proje değil. Metrobüs durağı yoluna ayak koyulacağını hiç düşünemem." diye konuştu.

İBB açıklama yaptı

Konuyla ilgili İBB’den yapılan açıklamada, mevcut peron alanının, metrobüsün en yoğun olduğu Beşyol istasyonunun yolcu kapasitesini kaldıramayacak kadar dar ve kısa kaldığı anlatıldı.
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