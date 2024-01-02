Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ağır ifadelerle yüklendi.Zelenskiy, The Economist'e verdiği demeçte, Putin'e 'hayvan' dedi. Rusya ile müzakerelerle ilgili önerilere değinen Zelenskiy, Moskova'dan barışa yönelik herhangi bir adım görmediklerini söyledi.Batı'yı uyaran Zelenskiy, Rusya'nın herhangi bir zamanda saldırı düzenleyebileceğini iddia ederken, 'Hazır olmalısınız.' şeklinde konuştu.Zelenskiy, Putin'in 'zayıf' hissettiği görüşünü savunurken şöyle devam etti:Putin bir hayvan. Sizi tüm AB'nizle, NATO'nuzla, özgürlüğünüzle, demokrasinizle yiyecek.Bu yüzden barışın hiçbir işaretini görmüyorum. Sadece terörist bir devletin adımlarını görüyorum.'2023'te belki de dünyanın istediği gibi başarılı olamadık.' diyen Vladimir Zelenskiy, Putin'in kazandığı fikrinin 'düşünceden' ibaret olduğunu kaydetti.Batı'nın desteğinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Zelensky, şunları dile getirdi:Binlerce, binlerce Rus askeri öldürüldü, kimse onları götürmedi bile. Bize para vererek ya da silah vererek kendinizi destekliyorsunuz. Bizim çocuklarımızı değil, kendi çocuklarınızı kurtarıyorsunuz.Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya karşı kaybetmeleri halinde, savaşın Batı'ya daha da yaklaşacağını öne sürdü.Zelenskiy ayrıca, başarı hızlarının Batılı ülkelerden alacakları askeri yardıma bağlı olacağını sözlerine ekledi.