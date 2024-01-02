Naci Görür 'En fazla korktuğumuz yer' diyerek haritada işaretledi: 7 büyüklüğünde deprem üretmeye hazır!

Tunceli'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi. Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işaretlediği bölgede 7'nin üzerinde bir deprem üretebilecek ve kırılmaya hazır olan fay hattını gösterdi. Görür, "En fazla korktuğumuz fay hattı" diyerek önlem alınması konusuna bir kez daha dikkat çekti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilirken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise çarpıcı bir açıklama yaptı.Görür 'En fazla korktuğumuz fay' diyerek uyardı.Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depremin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;Bu fay kırılmaya ve 7 büyüklüğünde deprem üretmeye hazır! 'Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür'de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu.Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür'e dikkat çekiyordum.Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz, sevgiyle'