Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'da iki havalimanı birbirine bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100 yayınında soruları yanıtladı.Sosyal medyaya erişim yasağı gündemiyle ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, 'Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmış oluruz' dedi.Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'da yasak kalkıyor mu?' sorusuna, 'Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek' yanıtını verdi.Google'ın internet sitelerinin trafiğni etkileyen 'keşfet' algoritması sorulan Bakan Uraloğlu, 'Google global tarafından alınan bir karar. Google Türkiye tarafından alınan bir karar değil. Bizde yakından takip ettik ancak Rekabet Kurumunun görevi olduğu için onlar gereğini yaptı. Bizde takip ediyoruz şu an için bizim yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruzaçıkçası' dedi.Süper hızlı tren projesindeki son durum sorulan Bakan Uraloğlu, 'Bir kere süper hızlı treni neden yapmalıyız? Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova katın hatta Bursa'nın birazını katın. 30 milyon insandan bahsediyoruz. Burada bir yolculuk ihtiyacı var. Ankara'dan İstanbul'a 344 km uzunluğunda ve saatte 350 km hız yapabilen süper hızlı tren projesini çalışmaya başladık. bittiğinde sadece 80 dakikada iki şehir arasında seyehat yapılacak' dedi.Bakan Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı. Sabiha Gökçen de dünyada sayılı havalimanları arasında. Yavuz Sultan Selim Demiryolu projesi ile iki havaalanını birbirine bağlayacağız. Yarım saatte oradan oraya rahat bir şekilde gidebileceksiniz' dedi.