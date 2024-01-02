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Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisinin sahibi, bu devasa kedinin kapıları açabildiğini ve mutfak tezgahındaki atıştırmalıkları alabildiğini söylüyor.

Ekleme: 2.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 2.01.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...
Savannah kedisi Fenrir'in boyu yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve sahibi Will Powers onun hala büyüdüğünü söylüyor.

Will, 'Artık büyüdüğü için yediklerini sınırlandırmamız gerekiyor çünkü çok büyüyor' diye açıkladı. 'Fenn çok uzun olduğu için diğer kedilerin yapamayacağı pek çok şeyi yapabiliyor.'

'Daha önce kedilerin fotoğrafını çekerken Fenrir çok büyük olduğu için bazı kediler odaya sığmadı. Ancak Fenrir odada durmak istemediğine karar verdi ve arka ayakları üzerinde durarak kapıyı kendisi açıp çıktı. Bunu yapabilen kedi sayısı çok azdır.'

'Üstelik o aç bir çocuk; sürekli olarak tezgahın üzerinde duran yiyecekleri almaya çalışıyor.'

Fenrir, yaşayan en uzun evcil kedi olarak Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Tüm zamanların en uzun kedisi olarak Dünya Rekoru sahibi, aslında Will'in başka bir kedisine, ne yazık ki bir evde çıkan yangında ölen Fenrir'in ağabeyi Arcturus'a aitti.

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Rekor kıran bu iki kedinin sahibi Will, aynı zamanda en uzun kuyruklu kedinin de sahibi. Maine Coon cinsi Altair'in, uzunluğu 40 cm'den biraz fazla olan bir kuyruğu var. Will yine bir Maine Coon cinsi Cygnus isimli kedisiyle tüm zamanların rekorunun sahibiydi. Ancak Cygnus, Will'in rekor kıran diğer kedisinin de hayatını kaybettiği yangın kazasında ne yazık ki hayatını kaybetti.

Will şöyle dedi: 'Altair'in yaklaşık üç ila altı ay arasında gerçekten uzun bir kuyruğa sahip olacağı oldukça açıktı.'

Will, 'Diğer çocuklardan çok daha fazla kuyruğuyla konuşuyor' diye ekliyor. 'Çok çok uzun ve kuyruğunu nasıl konumlandırdığına bağlı olarak onun ruh halini ve neyle ilgilendiğini anlayabiliyorum.'

'Eğer kuyruğunu soru işareti gibi yapıyorsa bir şeylerle biraz ilgilendiğini anlayabiliyorum. Çok heyecanlığında ise kuyruğunu dik duruyor ve sallıyor. Kısacası kuyruğu sayesinde ruh halini anlayabiliyorum ve o uzun kuyruğuyla gerçekten ilginç bir kedi.'

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...
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