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Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı 2023 yılında 120 bin 316 yeni üye ile 4’üncü kez Türkiye birincisi oldu. Açıklanan rakamlar sosyal medyada gündem olurken 2024’ün ilk rekor haberini duyuran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Türkiye yüzyılında ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak adına verdiğimiz mücadelede bizimle aynı yolda yürümek için partimize üye olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
Ekleme: 2.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 2.01.2024 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
Türkiye'de siyasi partiler yeni üye kazanmak için yoğun çaba gösterirken, AK Parti'de Ankara İl Başkanlığı yeni üye kaydında Türkiye rekorunu kırdı. AK Parti'ye sadece Ankara'da Ankara İl Başkanlığı ve teşkilatlar aracılığıyla 2023 yılında 120 bin 316 yeni üye partiye katıldı. Açıklanan rakam ile toplamda Ankara'da 875 bin kişi AK Parti üyesi olurken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı katılan yeni üyeler ile 4'üncü kez Türkiye birincisi oldu.

AK Parti Ankara il Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında AK Parti'ye Ankara'dan 120 bin 316 kişi katıldı. Rekor katılımlar ile AK Parti Ankara İl Başkanlığı 4'üncü kez Türkiye birincisi olurken Ankara'da AK Parti'ye kayıtlı toplam üye sayısının 875 bin kişi olduğu belirtildi. 2024 yılının ilk rekor haberini duyuran ve 6 yıldır AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Hakan Han Özcan, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve teşkilatlarımızın yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda 2023 yılında sadece Ankara'da 120 bin 316 yeni üyeyi partimize katarak büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz. Ankara'da sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayarak herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Türkiye yüzyılında ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak adına verdiğimiz mücadelede bizimle aynı yolda yürümek için partimize üye olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum hepsine hoş geldiniz diyorum.' ifadelerini kullandı.

Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu

ÖZCAN: 'TÜRKİYE ZİNCİRLERİNDEN KURTULDU'

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin hem bölgesinde hem de tüm dünyada söz sahibi olması için çok çalıştık. 21 yılda büyük atılımlar yapan Türkiye zincirlerinden bir bir kurtuldu. Gezi kalkışması, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ekonomimize yapılan operasyonlar bizleri asla yolumuzdan döndüremedi. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde yapılan genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletimiz demokrasiden ve istikrardan yana olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. Bu sadece bir sayı değil. Bu dökülen ter, kat edilen yol, sıkılan el, girilen gönül, yaslanılan omuz, inanılan bir aşk ve büyüyen bir aile. Ankara bizim hepimizin diyene kadar durmak yok.' diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin Siyonist ve emperyalist güçlerden arınmasından rahatsız olanların oynadıkları oyunlara rağmen Türk Milleti'nden aldığı güç ve destekle Türkiye üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları bozarak emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydeden Özcan, 'Türkiye yüzyılı vizyonu ile yeni bir döneme girerken partimiz de vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor.

Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu

'ANKARA TEKRAR HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞACAK'

3 ay sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere de değinen Özcan, 'Önümüzde çok önemli bir seçim daha var. 5 yıldır Ankara'ya hizmet etmeden, sürekli algı oyunları ve sosyal medya belediyeciliği yaparak vatandaşı kandıranlar genel seçimlerde olduğu gibi büyük bir hezimet yaşayacak. İnşallah 3 ay sonra hemşerilerimiz tekrar hak ettikleri gibi bir hizmet ve eser belediyeciliğine kavuşacaklar. 31 Mart akşamından sonra Ankaramızın kaybettiği 5 yılı hızlıca telafi edip tekrar Avrupa başkentleri ile yarışır hale getireceğiz.' şeklinde konuştu.
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Ankara’da AK Parti'ye 120 bin yeni üye! 4. kez Türkiye 1’incisi oldu
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