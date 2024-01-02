8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan, 'güçlü ordu' ve 'güçlü istihbarat' konusunda sözde itibarı dünyanın gözü önünde yerle bir olan soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini öldürmek için planlar yapıyor.Terör devleti İsrail, Hamas direnişçilerinin 7 Ekim planı karşısındaki acziyetini Gazze'de sivilleri soykırıma tabi tutarak örtmeye çalışırken ABD gazetesi Wall Street Journal ise İsrail'e bir Hollywood senaryosu yazdı.Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in istihbarat servislerinin Gazze'deki saldırılar bittikten sonra dünya genelindeki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını ve Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu Hamas üyelerinin yakalanması için yıllarca sürecek bir kampanyaya hazırlandığını belirtti ve iddiasını İsrailli kaynaklara dayandırdı. Wall Street Journal'a göre terör devletinin hedefinde Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye var.Wall Street Journal'ın iddiasına göre soykırımcı İsrail'in casus teşkilatları, Başbakan Benjamin Netanyhu'nun emriyle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini yakalamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için 'Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak.' ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında 'Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim.' dedi.Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.İsrail'in söz konusu saldırı planının Filistin mücadelesini daha da güçlendirebileceğine dikkat çeken Halevy, 'Hamas'ı dünya çapında takip etmek ve tüm liderlerini sistematik olarak bu dünyadan uzaklaştırmaya çalışmak, stratejik bir hedefe ulaşma arsuzu değil, intikam alma arzusudur.' dedi.Soykırım ordusunun istihbarat teşkilatının eski yöneticisi Emekli General Amos Yadlin ise kampanyanın 'adaletin gereği' olduğunu söyledi ve 'Tüm Hamas liderleri saldırıya katılan, saldırıyı planlayan, saldırı emrini veren herkes adalet önüne çıkarılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Doğru politika bu.' dedi.Yıllardır övdüğü istihbarat servisi çöken İsrail, alay konusu olmaktan kurtulmak için geçmiş hikayeler anlatmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın 'Önce Yüksel ve Öldür' kitabına göre İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tür 2 bin 700'den fazla operasyon düzenlediğini belirtti ve 1948'de İsrail'in kurulmasından önce bile Yahudi militanların İngiliz Mandası altındaki Filistin yönetiminde görev alan Avrupalı diplomatları öldürdüğünü belirtti. İsrailli istihbarat ajanlarının çeşitli kılıklarla farklı ülkelerde yaptığı suikastleri bir James Bond filmi gibi detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistin militanlarının düzenlediği bir saldırının ardından düzenlenen 'Tanrının Gazabı Operasyonu'nun 2005 yılında Oscar adayı olan Steven Spielberg filmine konu olduğunu hatırlattı.