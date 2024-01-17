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İstanbul'da bir tekel bayi saldırısı daha!

Bağcılar'da gece saatlerinde yüzleri maskeli iki kişi plakasız motosikletle geldikleri tekel bayiine silahlı ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 17.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bir tekel bayi saldırısı daha!İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Gece saat 01.15 sıralarında Sümeyye Kardaş'ın işlettiği tekel bayiine iki kişi plakasız motosikletle geldi.

Yüzleri maskeli olan şüpheliler iş yerine rast gele ateş etti.

Saldırı anında dükkanda olan Kardaş ve yakınının yaşadığı korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 mermi isabet etti

Kasanın olduğu bölümde bulunan iki genç kadın, silah sesleri üzerine birbirlerine sarılarak sandalyeye oturdu.

Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Dükkana iki mermi isabet ederken, polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"Dükkanın kurşunlanıp kurşunlanmadığını sordular"

İş yeri sahibi Sümeyye Kardaş şu ifadeleri kullandı:

Bu olay meydana gelmeden beş gün önce dükkanıma üç tane şahıs geldi tanımadığım insanlar. Dükkanı devredip edip etmediğimi sordular, ondan sonra ben de dükkan satılık değil dedim. Sonra ısrarla dükkanı onlara vermemi söylediler, ben istemedim. Sonrasında da dükkanın kurşunlanıp kurşunlanmadığını sordular.

'Dükkana sıktılar mı? Daha önce de' dediler. Ben de hayır dedim. Benim dükkanıma neden sıksınlar diye. Bu olay olduktan sonra çıktılar normal bir şekilde konuştular. Üç gün sonra müşteri olarak geldiler. Ertesi gün dükkanım kurşunlandı. Ben de bu şahıslardan şüpheleniyorum, çünkü benim hiç kimseyle problemim olmadığı için bunlardan şüpheleniyorum. Dükkanı kurşunlayanlar da plakasız motosikletle, yüzleri maskeli olarak geldiler.
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