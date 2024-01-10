  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, yerel seçimlere doğru süreç daralırken, yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla seçime ittifak kurmadan kendi kadrolarıyla gireceklerini açıkladı.

Ekleme: 10.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
Türkiye bir kez daha seçimlere hazırlanıyor.

Seçmenler 31 Mart'ta sandığa gidecek. Bu kapsamda siyaset arenasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. 15 Ocak tarihinde geriye kalan illerin adayları kamuoyuyla paylaşılacak.

Muhalefette ise ittifak arayışı devam ediyor.

Genel seçimlerde 6'lı masa etrafında toplanan parti liderleri, şimdilerde ittifak kuramıyor.

'DEVA Partisi seçime kendi adıyla, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla giriyor'

İyi Parti'nin ardından ittifaka bir veto da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyen Babacan, 'Duymayan kalmamıştır ama ben yine de buradan söyleyeyim. Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. DEVA Partisi önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla giriyor.' ifadelerini kullandı.

Görüşmelerden istediği sonucu alamadı

Babacan bu süreçte görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak toplantılarda istediği sonucu alamayınca seçime ittifaksız girme kararlarını resmen ilan etmiş oldu.

'Bizimle tekrar görüşme ihtimalini çok zayıf görüyorum'

Geçtiğimiz günlerde ise yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yaptıkları yarışta en önemli argümanlardan bir tanesinin yanlış olduğuna kanaat getirip de 'Ya biz hata yapmışız, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış. Gerçekten daha büyük birliktelik gerekliymiş' noktasına gelirler mi, bizimle tekrar görüşürler mi? Ben o ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü çok kısa bir zaman içerisinde kendileriyle çelişme durumu olacak.'
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Kaçak villanın hesabı sorulacak
İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırgan Ömer Salgın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hayatta yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım
Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler
Dün Ataşehir bugün Maltepe! İETT otobüsü park halindeki araçları biçti!
Teknolojide Türkiye devrimi! Bakan Kacır bir sonraki dev hedefi açıkladı
Ekvador'da 'silah iç çatışma durumu' ilan edildi: Bombalı ve silahlı canlı yayın baskını sırasında neler yaşandı?
CHP'li Murat Emir'den canlı yayında öğretmenleri küçümseyen ima
İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı
CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

Hatay'da ilginç görüntü: Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

2024 trafik cezaları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları...

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu