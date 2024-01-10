  • USD: 29,91 - 29,97
  • EURO: 32,72 - 32,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız

Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, Türk ekonomisindeki gelişmeleri rakamlarla yansıttı. Bakan Bolat, tüketicilerin kandırılmaması noktasında ele alınan uygulamaları anlatarak, stokçulara mesaj verdi.

Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Ekleme: 10.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Bakan Bolat, '2023 Değerlendirmesi ve 2024 Beklentiler Konferansı'nda ülkedeki ürün yetişmesi için çaba sarf edildiğini, yurt içinde astronomik fiyat artışlarının görülmemesi için 1,5 milyar dolarlık ihracattan feragat ettiklerini belirtti.

Bakan Bolat, toplantıda stokçuların ve karaborsacılara karşı yürütülen çalışmalardan söz ederek, gerekli tedbirlerin alındığını ve stokçuların karaborsacıların heveslerini kursağında bırakılacağını şu sözlerle ortaya koydu:

İçerideki gıda ürünlerindeki fiyatlarını dizginleyebilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişim kurarak düzenlemeler yapıyoruz. Fiyatların keyfi artırılmasını gidermeye çalışıyoruz.

Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız

'Yazdan bu yana hiçbir ürünün kıtlığı görülmedi'

Yazdan bu yana Allah'a şükürler olsun hiçbir ürünün kıtlığı görülmedi. İki sene önce gördüğümüz ayçiçekte, şekerde ve bazı ürünlerde görülen aşırı 2-3 katı spekülatif fiyat artışları hiç bir üründe görülmedi. Zeytinyağında, şekerde, buğdayda, ayçiçekte, domates salçasında, patateste öncelikle halkımızın ihtiyacı diyerek biz hesap yaptık. Minimum 1,5 milyar dolarlık ihracat gelirinden feragat ettik, fedakarlık ettik. Yeter ki içeride fiyatlarda astronomik çıkışlar olmasın, stokçu ve karaborsacılar kazanmasın diye.

'Soğan-patates tiyatrosunu bu seçim öncesinde yaptırmayacağız'

Her seçimde yapılmaya çalışılan soğan-patates tiyatrosunu bu seçim öncesinde Allah'ın izniyle yaptırmayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ile gerekli bu ürülerin yeterliliği sahibiz, artırdık, TMO ile depoladık. Onun için stokçuların karaborsacıların heveslerini kursağında bırakacağız.

Ekonomik gelişmeler

Bakan Bolat, burada ihracat rakamlarındaki artışı, enerji kaynaklarından sağlık hizmetlerine kadar olan gelişmeleri sıralayarak şöyle konuştu:

Karadeniz doğalgazı 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu doğalgaz 1,5 milyon haneye yetecek seviyeye geldi. 1.000 yeni hastane yapıldı. Bunlardan 20'si şehir hastanesi oldu. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısı 190'den 355'e yükseldi. İhracat 2023'te 256 milyara dayandı.

Ömer Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar

Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle oldu:

-İhracat, sanayi ve tarımda kırılan rekorlar, sağlık ve eğitim alanındaki dev yatırımlar Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmiştir.

-Küresel şirketler üretim, ihracat ve yönetim için Türkiye'yi tercih etti.

-2002'den bu yana istihdam sayımız tam 10,5 milyon kişi arttı

-Günlük ortalama 1 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz.

-Kişi başına turist geliri 1.000 dolara yaklaştı.

-Türkiye ekonomisinin başında güçlü bir ekonomi yönetimi var.
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
Ümit Özdağ yine patladı! İşte 'Muhalif Gençlik' isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...
Gazze'de can kaybında acı bilanço! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Aksungur'dan milli motorla bir başarı daha: 41 kere maşallah
CHP’li belediyeden pişkinlik
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu