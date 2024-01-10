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İstanbul’da faciadan dönüldü! Vatandaşlar çoken balkonun altında kalıyordu

Kağıthane’de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü.

Ekleme: 10.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da faciadan dönüldü! Vatandaşlar çoken balkonun altında kalıyorduBalkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evde yaşayan Emrah A., 'Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm' dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Taşatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu paramparça olan balkondan oluşan molozlar sokağı kaplarken, vatandaşlar ise dakikalarla kurtuldu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı. Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

'UYANDIĞIMDA BALKONUN AŞAĞIYA ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM'
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay esnasında evde olan Emrah A., 'Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı' dedi.
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