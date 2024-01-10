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Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz gün Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekleme: 10.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin Bahçeli'den açıklama
10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesaj paylaştı.

Fatih Camii'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken olayla ilgili MHP lideri açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı; İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir.

Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

7 Ekim 2023 tarihinden buyana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.

FATİH CAMİİ'NDEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum.
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