Aksungur'dan milli motorla bir başarı daha: 41 kere maşallah

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksunsur, bir başarıya daha imza attı. Aksungur SİHA, TEI-PD170 motoruyla birlikte 41 saatlik uçuş gerçekleştirirken, uçuşun görüntüleri de paylaşıldı. Geçtiğimiz aylarda da Aksungur, yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaşmıştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motor ile bir başarıya daha imza attı.Şirketten yapılan açıklamada, '41 kere maşallah! Aksungur milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.' ifadeleri kullanıldı.Ayrıca uçuşun görüntüleri de, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.Öte yandan Aksungur, geçtiğimiz aylarda yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti.