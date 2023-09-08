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Kastamonu'da cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da kavşak içerisinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 8.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 8.09.2023 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıKastamonu'da Tosya kara yolu'nda Kemal G. idaresindeki hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki cip çarpıştı.

Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı.

4 kişi yaralandı

Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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