Kastamonu'da cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da Tosya kara yolu'nda Kemal G. idaresindeki hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki cip çarpıştı.Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı.Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.