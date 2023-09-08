Kastamonu'da cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da kavşak içerisinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da Tosya kara yolu'nda Kemal G. idaresindeki hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki cip çarpıştı.
Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı.
4 kişi yaralandı
Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı.
4 kişi yaralandı
Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.