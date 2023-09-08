İstanbul'da terör operasyonu! 10 DHKP-C üyesi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Şişli ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen operasyonda yapılan arama sonucunda çok sayıda örgütsel dökumana ve dijital materyale el konuldu.